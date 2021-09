El sindicat CCOO, majoritari al centre penitenciari de Lledoners, acusa la direcció del centre d’estar en un «espiral de deixadesa, de despropòsits i d’erràtica gestió». Segons el sindicat, la direcció del centre actua amb «caciquisme» i «castiga funcionaris» del centre. Això es tradueix amb «l’obertura indiscriminada d’expedients disciplinaris i informacions reservades a la meitat dels caps de serveis del centre», afirma el sindicat en un comunicat.

L’últim episodi, assegura el sindicat, ha estat «premiar» un intern que hauria amenaçat de mort un funcionari i d’agredir sexualment la seva dona i la seva filla.

Sempre segons el sindicat, es tracta d’un intern amb antecedents per violència institucional, que es va autolesionar i la resposta de la direcció del centre, segons assegura CCOO, ha estat donar saldo a l’intern per poder fer trucades i compres a la presó i retornar-lo al mòdul 8 que és on va tenir lloc l’incident amb el funcionari.

Segons el sindicat, amb aquest comportament, la direcció «hauria d’haver aplicat un primer grau al pres» i haver denunciat els fets, cosa que, CCOO assegurar que no s’ha produït.