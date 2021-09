Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sallent van aconseguir aturar un conductor que conduïa de forma temerària per l'Eix del Llobregat. En un vídeo difós per la policia catalana es veu una furgoneta que circula per la C-55, entre Castellgalí i Manresa, de forma erràtica. L'home va ser interceptat ja a la C-16, al terme de Sallent, i se li va realitzar la prova d'alcoholèmia. Va donar positiu i se'l va denunciar penalment per conduir begut i de forma temerària.

Denunciem penalment aquest conductor per alcoholèmia positiva i conducció temerària. Juntament amb @policiasallent l'aconseguim aturar a Sallent pic.twitter.com/AiU2oCQcwN — Mossos (@mossos) 17 de septiembre de 2021