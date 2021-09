Un cotxe amb cinc ocupants, dos adults i tres infants, va atropellar, ahir, un cérvol a la Sella (Alt Urgell), al tram de la C-14 entre Pons i Oliana. L'avís de l'accident es va donar a les 9 del vespre i fins al lloc dels fets s'hi van traslladar dues dotacions dels Bombers. L'accident va tenir lloc al punt quilomètric 136 i entre els ocupants del vehicle no hi va haver ferits, si bé van rebre atenció mèdica in situ pel SEM i una de les persones va ser traslladada a un hospital de la zona amb un cop al genoll. Quant al cérvol, per ara, els agents rurals no han pogut determinar si va sortir o no amb vida de l'accident.