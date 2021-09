Molts delictes de caràcter sexual tenen com a víctimes joves, sobretot noies. El sexting és quan una persona envia imatges eròtiques a una altra de confiança, però a vegades algú les utilitza tot amenaçant de fer-les públiques si l’altra persona no fa el que li diu. La juguesca es converteix en extorsió.

És un tema que preocupa als Mossos perquè en àmbits juvenils de la Catalunya Central s’han produït aquests casos, tot i reconèixer que no tenen constància que recentment en els instituts de les comarques centrals hagin tingut lloc aquestes extorsions.

Però no només afecta els joves. La policia especialitzada en ciberdelinqüència assegura a aquest diari que també hi ha víctimes adultes. «En aquest cas molts homes madurs són víctimes fàcils. Són uns delictes amb finalitat lucrativa i el més habitual és que homes que es fan passar per dones contacten amb altres homes i els fan creure que inicien una relació o que volen cibersexe. Posteriorment els demanen diners a canvi de no publicar les imatges sexuals. Potser el delinqüent no té cap imatge, però li fan creure que en té d’ell masturbant-se», explica un agent especialitzat que prefereix no donar el seu nom.

Les víctimes acaben donant els diners que demanen perquè no volen que els familiars i els amics vegin les imatges. Tenen por al desprestigi. La policia lamenta que molts d’aquests casos on es denuncien i, per tant, no saben l’abast real dels delictes.