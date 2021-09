La Plataforma No+ morts C-55 i la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, han convocat un tall a la C-55 per aquest dissabte 25 de setembre a la tarda. El tall es farà a l’alçada del pont de Monistrol de Montserrat que és el punt on el passat dissabte 11 de setembre una jove de 25 anys i veïna de Manresa va perdre la vida en un accident.

La concentració està convocada per a les 5 de la tarda i es preveu que tingui una mitja hora de durada. El punt de trobada i lloc per aparcar serà el Parc de l'Albènia, a partir de tres quarts de cinc.