La comissió de seguretat de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, que es va crear el passat 9 de setembre, ha demanat una reunió urgent amb el regidor de Seguretat Ciutadana de Manresa, Joan Calmet i l’alcalde Marc Aloy davant el que consideren «la incessant quantitat de fets delictius ocorreguts a la nostra ciutat les darreres setmanes i mesos».

En una nota de premsa, la federació explica que «als barris ens agradaria escoltar quina és la valoració que fa el regidor responsables d ela seguretat ciutadana sobre la actual situació a la ciutat, i en cas d’existir quins són els plans que té el regidor per intentar controlar la situació». Asseguren que «no volem més estadístiques únicament recolzades per un paper, i que en canvi no aguanten un passeig per molts indrets de la ciutat». Per això demanen accions concretes per «retornar a curt i mitjà termini, la veïns i veïnes de Manresa una sensació de seguretat acceptable».