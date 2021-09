La Policia Local de Manresa ha enxampat l'autor del robatori amb violència que va tenir lloc diumenge al matí al carrer del Joc de la Pilota. Es tracta d'un jove que, tant sols 24 hores després d'haver protagonitzat aquest delicte, va intentar endur-se roba de la botiga Zara de Manresa, però va acabar essent enxampat.

El robatori de diumenge va tenir lloc a 2/4 de 10 i la víctima va ser una dona d'edat avançada que caminava pel carrer a qui el lladre li va sostreure una cadena d'or que duia al coll i li va causar erosions a la pell. El jove va fugir, però un altre vianant que ho va veure, el va perseguir, el va atrapar i en un primer moment el va poder retenir. Al final, va aconseguir escapolir-se però li va caure la cadena a terra. La víctima va ser traslladada amb una ambulància del SEM al CUAP Bages perquè poguessin fer-li una valoració.

Si això era diumenge, ahir dilluns, un jove va ser enxampat en intentar robar al Zara del carrer Guimerà. Una patrulla que feia una ronda a peu per la zona comercial del centre de Manresa va rebre l'avís d'acudir a l'establiment de roba perquè algú hi havia furtat diferents articles. Els agents van localitzar, identificar i escorcollar el jove i, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, van comprovar que es tractava de la mateixa persona que el dia abans havia protagonitzat el robatori del carrer del Joc de la Pilota. El jove va ser detingut com a presumpte autor d’un robatori amb violència i/o amb intimidació.