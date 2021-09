La Policia Local de Manresa va detenir aquest dilluns a la tarda un jove de 19 anys a la plaça de Sant Domènec. Quan faltaven uns 10 minuts per les quatre de la tarda, agents policials van identificar quatre joves que hi havia a la plaça per comportament incívic. A l’entrar les seves identitats a la base de dades, va resultar que un tenia pendent una ordre judicial de recerca i detenció, motiu pel qual va ser detingut.