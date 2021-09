La xarxa presumptament encapçalada pel productor televisiu José Luis Moreno hauria adquirit i utilitzat cotxes de luxe de les marques Ferrari, Tesla o Mercedes per «oferir una imatge de poder i solvència» davant els empleats bancaris a qui acudien per obtenir finançament i aprovar les seves operacions. Així es desprèn d’un ofici elaborat per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, al qual ha tingut accés Europa Press, en què els investigadors detallen que la compra de vehicles com el Ferrari 458 Spider –el seu preu supera els 250.000 euros– també era una forma més de blanqueig de capitals.

D’aquesta forma, l’organització donava «sortida als diners obtinguts de la seva activitat delictiva». Aquesta no era l’única funció dels imponents cotxes, ja que alguns integrants de la xarxa, com Antonio Salazar, els haurien utilitzat «per als seus desplaçaments» a les sucursals d’entitats bancàries i de crèdit, que miraven d’impressionar.

La xarxa adquiria els vehicles a nom de les societats, familiars i amics més directes, mirant d’ocultar-ne la titularitat real. «Aquestes adquisicions de vehicles són una manera més de blanquejar els diners obtinguts de la seva activitat il·legal, ja que hi ha una gran desproporció entre el valor d’aquests béns i els ingressos d’origen lícit que tenen els detinguts», explica l’informe.

En la flota sufragada, segons els investigadors, amb els diners procedents de l’organització, hi ha diferents models de Mercedes, com el GLC 200 o el model A; diversos Nissan, Audi o BMW, així com un parell de Mini, en concret el model Cooper D.

No obstant, altres detinguts, com Carlos Brambilla –el presumpte dirigent d’una organització dedicada al narcotràfic– o Luis Aguilera, també van recórrer a cotxes més humils, com el Kia Stonic, el preu del qual està fixat entre els 15.000 i els 20.000 euros, o motos com la Kawasaki Z900, que ronda els 9.800 euros.

El ‘modus operandi’ dels integrants de la xarxa queda il·lustrat en un dels intents que un dels detinguts, Raul Pontvianne, va fer l’agost del 2020. Així, a bord d’un Nissan X-TRAIL, Pontvianne es va desplaçar fins al Polígon Industrial Las Cubiertas de Griñón, situat a Madrid, per reunir-se amb un director d’una entitat bancària.

Els investigadors expliquen que Pontvianne va simular en aquesta trobada «una activitat laboral inexistent i va enganyar així el banquer perquè els autoritzés els productes bancaris sol·licitats». Tan sols un mes després, al setembre, va utilitzar el mateix cotxe per desplaçar-se a una sucursal de Liberbank, on va aconseguir una pòlissa de crèdit a favor d’una de les seves societats.