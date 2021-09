El Govern català destinarà 5 milions d’euros al nou vestuari dels treballadors dels centres penitenciaris. L’executiu va aprovar ahir la licitació del contracte, que en els pròxims 4 anys garantirà la renovació dels informes, així com també la seva reposició periòdica.

Els nous models substitueixen les peces dissenyades ara fa 15 anys i, en aquest sentit, són més «confortables, resistents i segures». Les peces arribaran a partir del proper mes de gener. Així mateix, per primera vegada es diferenciarà el tallatge per gènere. El Departament de Justícia ha explicat que la renovació dels uniformes era una demanda «reiterada» tant per part dels equips directius de les presons com dels treballadors dels centres penitenciaris.