Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'una persona que va aparèixer calcinada a l'interior d'un vehicle a Albinyana (Baix Penedès). Els fets van passar aquest dimarts pels volts de la mitjanit, quan una trucada va alertar d'un incendi en aquesta localitat. Quan els bombers van arribar al lloc dels fets van constatar que es tractava de l'incendi d'un vehicle i van informar als Mossos que a l'interior hi podria haver el cos d'una persona.

En arribar al lloc, els agents van corroborar que dins del cotxe incendiat hi havia un cadàver calcinat. Com a conseqüència de l'estat del mateix encara no s'ha pogut determinar si la víctima és un home o una dona. La investigació es troba sota secret de sumari.