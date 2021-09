Les parets del club eren roses, però a dins hi havia una habitació amb barrots per a les dones que miraven d’escapar del Tú y yo, bordell situat a l’N-630, a Malpartida de Plasencia (Càceres). L’encarregada de captar i enganyar dones per esclavitzar-les allà i evitar que s’escapessin era Elena Puzyrevich. Condemnada a 12 anys i mig de presó i escapada, Puzyrevich és avui la delinqüent més buscada d’Espanya. El grup de Fugitius de la Policia Nacional ha seguit els seus passos en locals de prostitució de la Corunya, Tenerife i Madrid. Elena es dedica al tràfic de dones. És proxeneta.

Desenes de dones van ser explotades sexualment al club Tú y yo, dirigit per la fugitiva russa i la seva llavors parella, un treballador de la Renfe. El negoci anava bé fins que a primers del 2008 una de les joves, nouvinguda i enganyada de Rússia, es va negar a prostituir-se i va saltar per una de les finestres que no tenia barrots. Es va trencar una cama i va ser traslladada a l’hospital. Allà es va destapar la trama d’Elena.

Andalusia i Catalunya

Les investigacions van descobrir que la dona captava noies a Rússia, algunes d’elles menors d’edat, i les convencia per venir a Espanya, moltes vegades enganyades. Quan les tancaven al club, en el punt quilomètric 493 de l’N-630, la proxeneta russa era l’encarregada de vigilar-les i fer que paguessin «el seu deute» amb l’organització mitjançant serveis sexuals.

Temps després, la policia va posar en marxa l’operació Zarza, que a més de la trama del club que dirigia Elena a Extremadura, explotava dones en locals de Girona, Lleida, Almeria i Granada.

Les proves van demostrar que Elena va ser responsable de captar i prostituir (llavors no estava castigat el delicte de tràfic de dones a Espanya) nou dones russes, totes sense permís de residència ni treball. Arribaven a l’aeroport de Barajas amb visat de turista i eren traslladades al club, d’on ja no sortien.

Elena portava a més la comptabilitat del local. L’abril del 2008, va ser detinguda al costat de 14 persones més. La policia va trobar 52.500 euros a la casa de l’altre cap del club, la seva parella sentimental de llavors i que va ser condemnat a la presó.

El judici va tardar tres anys a celebrar-se. Elena i la seva parella van ser condemnats a la presó, però quan va arribar el dia, només ell va entrar a la presó. Ella havia fugit.

El grup de Localització de Fugitius de la Policia Nacional segueix els seus passos des d’aleshores. Fernando González, inspector en cap del grup, afirma que «quan va passar tot no hi havia a Espanya el delicte de tràfic d’éssers humans, si hagués sigut avui li haurien caigut 20 anys de presó». La primera destinació elegida per la dona per amagar-se va ser Rússia, segons es va comprovar posteriorment.

Galícia i Madrid

Durant els últims deu anys, Elena Puzyrevich, 1,60, ulls marrons, 42 anys ara, ha sigut un dels objectius del grup, artífex de localitzar criminals de guerra, violadors i mafiosos de tot tipus ocults a Espanya i espanyols ocults en diferents llocs del món.

L’inspector Darío, cap del Grup 2 i responsable d’aquestes indagacions, explica que les primeres pistes van arribar quan «vam veure que aquesta dona tenia contactes amb gent del món de la prostitució a diverses zones de la Corunya i Madrid». Els agents van repassar hospitals, censos, escoles, per si havia sigut mare i portava l’escola el seu fill@... Sense èxit.

Algunes persones van dir haver-la vist a Mèxic, però les pistes més insistents van portar a les Canàries, fins a l’illa de Tenerife. La situaven, una altra vegada, com a proxeneta en un pub de l’illa, encarregada de controlar les noies que eren explotades allà.

Diversos agents van acudir al local i es van fer passar per clients, van fotografiar les dones. Com en el club extremeny que governava Elena, les víctimes eren russes, i aquí hi havia també ucraïneses i fins i tot una drag queen, però cap era la fugitiva més buscada.

L’última pista sobre el seu parador va arribar a principis d’aquest any. Algú assegurava que Elena era l’encarregada d’un altre local de cites a la Corunya. De nou, no era ella. El més probable és que la proxeneta estigui altre cop al seu país, Rússia. Allà va fugir quan la buscava la justícia espanyola i allà viuen la seva mare i la resta de la seva família. Allà se sent segura. A Espanya, la pressió de la policia i la seva condemna pendent la fan estar «cremada» per al negoci d’explotar altres dones.