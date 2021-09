Al llarg dels últims mesos, la sensació d’inseguretat a Manresa ha anat creixent amb un degoteig incessant de furts i robatoris al carrer i a comerços en plena llum del dia.

Un dels robatoris més destacats per la forma d’actuar de la lladre va tenir lloc a la fruiteria Maria Puigdellívol del carrer del Cap del Rec. Una dona va entrar tapada amb una gorra i ulleres de sol i ruixar els ulls de la propietària de la botiga amb esprai pebre. La mateixa Maria Puigdellívol ha explicat quina va ser la seva experiència el passat 18 d’agost: «Estava darrere el taulell, va entrar una dona i em va ruixar els ulls amb esprai pebre. Jo només cridava i cridava però no passava ningú pel carrer».

Després de tirar-li l’espai, la noia li va exigir diners i Puigdellívol va obrir el calaix i els hi va donar però «ella em cridava que en voli a més fins que es va escapar corrent». Va ser aleshores quan un jove va posar-se a perseguir la lladre, que es va refugiar a l’entrada dels Carlins i la Policia Local la va acabar detenint. Era una manresana de 37 anys. Paral·lelament, amb la dona ja fora de l’establiment, un matrimoni també va auxiliar a Puigdellívol.

Els fets, diu, «van passar molt ràpid» però en canvi el dia se li va fer «molt llarg» perquè «no vaig acabar fins a les 11 del vespre. Vaig haver d’anar a l’oculista a Terrassa perquè a l’agost, a les tardes, a Manresa no n’hi ha cap d’urgències». Pel que fa als efectes de l’esprai que li van tirar, diu que «durant una mitja hora hi vaig veure borrós, i després vaig estar un parell de dies amb molèsties però ara ja no tinc res».

Ara, quan ja fa poc més d’un mes dels fets, la víctima assegura que «no tinc por. Sempre he estat bastant valenta i a més, ara el meu marit està jubilat i sempre volta per la botiga, cosa que encara em dona més tranquil·litat».

El d’aquest agost va ser el primer atracament que ha patit des que té la botiga, ara fa 27 anys. Des de llavors i fins ara, només havia patit dos robatoris, però sempre havien entrat a l’establiment quan ja estava tancat.

«Van robar el mòbil al meu fill i em preocupa que un dia s’encarin i es facin mal» Era de nit i sortia d’un local del polígon Els Trullols quan un noi els va passar pel costat, va provocar una empenta i va robar el telèfon mòbil del fill de la Sheyla Peña. Com que eren molt a prop de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, explica que el seu fill i els seus amics s’hi van dirigir per si podien perseguir el lladre, però van haver d’anar cap a casa perquè gairebé ja era la una, i el 14 d’agost, quan es va cometre el furt, a Manresa hi havia toc de queda. Peña assegura que hi ha amics dels seus fills a qui també els han robat el telèfon mòbil i que aquest tipus de furts, a la zona es repeteixen cada setmana. També explica que el grup d’amics del seu fill, en més d’una ocasió al centre de Manresa s’ha trobat en la situació que altres grups de joves que els han intentat acorralar. Ella explica quan li va dir al seu fill, que si l’amenacessin, donés el que li demanessin, la seva resposta va ser que no, que s’hi enfrontaria, i assegura que «em preocupa que un dia s’encarin amb els qui els amenacen i els facin mal». Qui també va patir un furt aquest agost és la filla menor d’edat de Laura Baubeta. Va ser a la plaça Major. «La meva filla i les seves amigues eren a la terrassa d’un bar i quan se’n van adonar els faltaven dues bosses de mà. Es van posar a buscar-les i els van aparèixer uns nois preguntant si els havien robat. Ells els van dir que si s’esperaven podien trobar les bosses. Al cap d’una hora, els nois van tornar però sense els telèfons mòbils i per entregar les bosses van exigir que hi anés una d’elles sola. No es va allunyar gaire, però qui sap què buscaven», explica. La seva filla no té por, però sí que ara quan surt vigila més. Per a ella, des de fa un temps «a la ciutat l’ambient s’ha enrarit. Quan trec el gos, a vegades, em fa cosa» i finalment afirma que «per a mi, tot això que està passant no és normal».