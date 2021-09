Quatre motoristes han mort en accidents de trànsit a la Catalunya Central des de principis d'any. A tot Catalunya, des del mes de gener fins a dia d'avui han mort 35 motoristes a les carreteres i representen el 36,5% del total de víctimes mortals a la xarxa viària interurbana. A més, enguany s’han registrat 153 motoristes ferits greus i 1.207 ferits lleus (dades tancades a 21 de setembre).

L'últim accident de trànsit a la xarxa interurbana de la regió central amb motoristes implicats i que ha acabat amb víctimes mortals data del 5 de setembre. Un grup de tres motoristes circulava per l'AP-7 a l'altura del Papiol (Baix Llobregat) i, per causes que encara s'estan investigant, un dels ciclomotors va fer un moviment brusc i el conductor de la moto, un veí d'Olesa de Montserrat de 46 anys, va caure i va morir.

Abans però, també es va registrar durant el mes de juny la mort d'un motorista de 56 anys a la C-59, a Moià, després de xocar contra un senglar. I el febrer del 2021, un veí de Piera va perdre la vida després de veure's involucrat en una col·lisió lateral amb una furgoneta a l'altura d'Hostalets de Pierola (Anoia).

Cal recordar també la defunció enguany d'un jove, de 21 anys i veí de Sant Salvador de Guardiola, que va perdre la vida el passat mes de juny després de no poder-se recuperar de les ferides que va patir en accidentar-se amb la seva moto el mes de juny del 2020 quan circulava prop de la presa de la Llosa del Cavall.

"La Ruta més segura", la nova campanya de conscienciació viària

Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit (SCT) posa en marxa avui una nova campanya de conscienciació viària que té com a objectiu la prevenció d’accidents entre els motoristes, l’únic col·lectiu en el qual la sinistralitat no s’ha reduït en els darrers anys, a diferència de la resta de conductors d’altres vehicles. De fet si observem les dades de mortalitat dels col·lectius vulnerables (11) d'enguany, els motoristes les lideren amb sis finats. En segon lloc hi ha els vianants (4 morts) i un ciclista.

Amb el lema, “La Ruta més segura”, la campanya recull el testimoni de cinc conductors de motocicleta de gran cilindrada, un dels quals ha estat víctima d’un accident de gravetat. L’acció comunicativa, que s’escenifica en una ruta per una carretera freqüentada per motoristes i amb un risc elevat de sinistralitat, es basa en la tècnica narrativa Història de vida, en la qual els protagonistes expliquen les seves pròpies experiències sobre la moto, i incideixen en el seu paper actiu a l’hora d’evitar sinistres i en la seva vulnerabilitat com a usuaris de la mobilitat. Aquest recurs testimonial permet potenciar l’empatia i la credibilitat dels missatges, així com la identificació del públic objectiu amb el discurs que transmeten els actors principals, que en definitiva actuen com a prescriptors per a usuaris que tenen el mateix rol a la carretera i amb qui comparteixen inquietuds, emocions, i un estil de vida en el qual la moto té un paper fonamental. Tot i que els destinataris principals de la campanya són els motoristes, la nova acció de conscienciació apel·la també a la prudència i a la responsabilitat de tots els usuaris per prevenir els sinistres amb motocicletes.

La campanya consta d’un total de 5 espots independents que formen part d’una mateixa línia narrativa, “La Ruta més segura”, i que s’aniran difonent de forma progressiva. A aquests cinc espots se n’afegiran dos més que se centraran concretament en el testimoni de dones que condueixen motocicleta de gran cilindrada. Des de l’any 2015 fins a aquest 2021, de mitjana, les dones que han perdut la vida com a conseqüència d’un accident de trànsit en motocicleta representen un 11% del total de víctimes mortals en aquest tipus de vehicle en zona interurbana (un 16% en zona urbana, on la presència de dones motoristes és més elevada).

Els motoristes que protagonitzen les peces dialoguen i reflexionen sobre aspectes concrets de la seguretat viària que els hi afecten o que han viscut en primera persona. Els temes principals que s’hi tracten són les conseqüències de l’accident de gravetat que va patir un d’ells, com viu la família l’afició per les dues rodes, els consells bàsics per evitar riscos a la carretera, la importància d’un equipament adequat en totes les èpoques de l’any i de la revisió del vehicle, i la pèrdua d’amics a causa de sinistres en motocicleta. Durant les converses, els motoristes fan una crida en primera persona a la prevenció i a la conscienciació, amb missatges directes com: “Jo et diria que la carretera no és el circuit. No has d’anar el primer ni ser el més ràpid, ni el que més plega” (Pepi), “Nosaltres som el xassís...una bona jaqueta, uns bons pantalons, unes botes, el casc, és obvi, però el cos ha d’anar protegit” (Nils) o ”El que t’estàs jugant és la teva vida. Has de ser conscient de les teves limitacions” (Marc). Així mateix, el tancament dels espots reforça el lema de l’acció comunicativa i insisteix en la importància de la implicació del col·lectiu en la seva pròpia seguretat: “Fes de la teva ruta la ruta més segura”.

La nova campanya es difondrà durant el que resta d’aquest any a través de televisió, cinemes, mitjans digitals i xarxes socials. A més, es complementarà amb la distribució d’uns adhesius reflectors que s’enganxen al casc per tal de millorar la visibilitat dels motoristes i que van acompanyats d’un díptic informatiu. Entre els usuaris dels vehicles de dues rodes es repartirà també una camussa que és d’utilitat pel bon manteniment i neteja de la visera del casc, i dels retrovisors de la moto.