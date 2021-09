Una altra vegada l’escena que un cap de policia va pensar «que mai veuria» a la seva ciutat. Una altra vegada les frases dels testimonis, encara commocionats: «No vaig pensar mai que passaria aquí». Una altra vegada, un tiroteig massiu als Estats Units, aquesta vegada en un supermercat a la localitat de Collierville, a la zona metropolitana de Memfis, a Tennessee, on aquest dijous un home armat ha matat almenys una persona i n’ha deixat 12 més ferides, en alguns casos de gravetat, abans de treure’s la vida.

El tiroteig va succeir al voltant de les 13.30 hores, segons la informació que ha ofert en roda de premsa Dale Lane, el cap de la policia local, que ha definit el que ha passat com «el succés més horrible en la història de Collierville», una localitat de 50.000 habitants a uns 45 quilòmetres a l’est de Memfis.

Quatre minuts després van arribar els primers cotxes de la policia, que van entrar al supermercat de la cadena Kroger. «Vam trobar gent amagada a les neveres, tancats en oficines», ha explicat Dale. «Van fer el que han sigut entrenats per fer: córrer, amagar-se, lluitar. Odio que haguessin de fer-ho aquí», ha dit Dale.

En declaracions a la televisió local WREG-TV, un testimoni, Jason Lusk, ha explicat que l’home va entrar i va començar a disparar i va continuar disparant també quan va arribar la policia.

En la seva primera compareixença davant la premsa Dale no ha pogut donar informació sobre el presumpte autor del tiroteig, que les autoritats creuen que es va treure la vida amb la seva pròpia arma. Tampoc han especificat quin tipus d’arma va utilitzar, tot i que alguns testimonis com Lusk han parlat de trets ràpids i molt seguits que els van fer pensar en una arma semiautomàtica.

L’1 de juliol va entrar en vigor a l’estat de Tennessee una llei, firmada a l’abril pel governador republicà Bill Lee, que autoritza la immensa majoria de ciutadans adults a portar una pistola carregada, obertament o oculta, sense necessitat de sol·licitar un permís per fer-ho ni passar cap tipus d’entrenament. La llei, que no afecta rifles o escopetes, forma part d’un impuls a normatives similars que han estat impulsant-se en els últims mesos en estats controlats per republicans, incloent Texas, malgrat que fins i tot forces de l’ordre han mostrat oposició i alarma.