Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local de la Seu d'Urgell, van detenir dijous un veí d'aquesta ciutat, de 27 anys i nacionalitat portuguesa, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els Mossos van obrir una investigació a l'agost en tenir coneixement de la possible venda de marihuana en un domicili del carrer Joan Baptista de La Salle. Després de diferents dispositius de vigilància, el cos va constatar que un home venia droga per autoconsum a joves de la localitat, entre els quals també hi havia menors. La policia el va localitzar i detenir dijous al migdia al carrer Migdia de la Seu, quan es trobava amb dos joves que portaven petites quantitats de marihuana.

Posteriorment, els Mossos van entrar i registrar el domicili del detingut on van trobar una bàscula de precisió i estris per embolcallar i preparar la marihuana en monodosis. Es dona el cas que l'arrestat ocupava il·legalment el domicili des d'on venia la droga. La resta de la quinzena de pisos que integren l'edifici, exceptuant-ne un, també es troben ocupats.

El detingut, que té antecedents, va quedar en llibertat després de declarar davant dels Mossos d'Esquadra, amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.