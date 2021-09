El Tribunal Suprem ha confirmat una condemna de quatre anys i mig de presó per a una parella que va segrestar una dona a Igualada a la qual no van alliberar fins que la seva família els va pagar 1.000 euros.

Segons consta en la sentència, la víctima es va adreçar al domicili dels condemnats, a Igualada, per comprar heroïna. Allà es va trobar amb l’home que li va assegurar que s’havia separat de la seva esposa i coneixedor que ella estava buscant una habitació on viure, n’hi va oferir una al seu habitatge a canvi de 100 euros. Ella va acceptar-ho i aquell mateix dia van mantenir relacions sexuals. Posteriorment, ella va marxar a Barcelona per, segons diu la sentència, exercir la prostitució i obtenir diners per pagar l’heroïna, substància de la qual era depenen.

Uns dies després, el 23 de juliol del 2011, el condemnat va trucar la víctima per oferir-li heroïna de gran qualitat. Ella va anar al domicili i allà es va trobar amb l’esposa del processat que li va exigir que li digués si havia mantingut relacions amb el seu marit. Ella va dir que si i aleshores, la dona la començar a agredir físicament mentre l’home la subjectava perquè no pogués moure’s tot seguint un pla comú.

A continuació li van rapar el cap i les celles i la van tancar en una habitació. També es van quedar la seva bossa de mà, amb la seva documentació, i el telèfon mòbil que a més a més van trencar. A partir del dia següent, el 24 de juliol, els processats van dir a la víctima que podria marxar si els donava els diners de la PIRMI que havia de cobrar l’1 d’agost. A partir d’aquest moment, van rebaixar la contenció física -la víctima va poder sortir sola del domicili en alguna ocasió- però li van dir que si marxava sense donar-los els diners, l’agredirien a ella, a la seva mare i al seu germà i fins i tot els van amenaçar de mort.

Per raons administratives, l’1 d’agost la víctima no va cobrar la prestació i llavors els acusats van modificar el seu pla. Van visitar la mare de la dona i van exigir-li que els pagués 1.000 euros per uns suposats danys que els havia causat a l’habitatge. La mare va dir que no tenia els diners però que pagaria l’endemà i que la seva filla es podia quedar amb ella, cosa a la qual els segrestadors no van accedir, amb l’excusa que havia de recollir les seves pertinences.

Finalment, el 3 d’agost, la mare va anar al domicili dels acusats amb els diners, però en un primer moment la víctima no va poder marxar, ja que els acusats no hi eren i la porta estava tancada amb clau. Hores més tard, quan els segrestadors van rebre els 1.000 euros, la van deixar en llibertat. Ara no es poden apropar a la víctima.