Es feia dir ‘@piernarota’ a la pàgina web ‘Forocoches’ quan l’1 de maig del 2018 va publicar la part davantera del DNI de la jove madrilenya que va ser violada pels cinc integrants de ‘La manada’ la nit de Sant Fermí del 2016. Només va fer falta un clic, en una pàgina amb més de 100.000 usuaris subscrits, perquè el «nom i els cognoms de la víctima, la seva data de naixement i la seva firma» correguessin com la pólvora a la xarxa.

Torrevella (Alacant): demanen 3 anys i mig de presó

Ara, l’home que s’amagava darrere d’aquest pseudònim ha sigut identificat per la policia i està sent investigat pel Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Torrevella (Alacant) per un delicte contra la integritat moral en concurs amb un delicte contra la intimitat personal i revelació de secrets, segons ha sabut ‘Caso abierto’. La víctima demana per a ell 3 anys i mig de presó.

Es tracta d’un dels homes que, després que la noia fos agredida sexualment, van contribuir a difondre les seves dades personals o la van desacreditar amb comentaris ofensius a la xarxa, on van formar una veritable manada virtual, que va obligar la noia «a sotmetre’s a tractament psicològic, a abandonar els estudis universitaris i fins i tot a marxar a viure l’estranger durant almenys tres mesos».

La víctima i la seva família, representats per l’advocada Teresa Hermida, han aconseguit portar davant el jutge set d’aquests homes, dos dels quals ja han sigut condemnats a penes de presó. Aquest diari ha accedit a la documentació d’aquests procediments oberts en diferents jutjats d’Espanya.

‘La Tribuna de Cartagena’: s’enfronta a 6 anys de presó

El fiscal del Jutjat d’Instrucció número 1 de Cartagena (Múrcia) demana sis anys de presó per al valencià de 57 anys que el 4 de maig del 2018 va publicar a ‘La Tribuna de Cartagena’, el diari ultradretà que dirigia, un article titulat «Jo no et crec», que incloïa expressions com: «Mira, nena, jo no et crec. Anar-se’n amb cinc paios a un hotel no és per jugar a cartes. Vas voler anar de guai i tenir una experiència d’alliberament femení d’aquestes de les que tant es parla –i fins i tot s’aconsella– ara amb la ideologia de gènere»; o: «portaves una borratxera tan gran que vas decidir muntar-t’ho amb cinc macarres de merda. Però vas anar a cardar, ningú t’hi va obligar, ho vas fer perquè t’ho va demanar el teu cos».

Sota el pseudònim ‘Marcos Larrazábal’, l’home, acusat d’un delicte de revelació de secrets i un altre contra la integritat moral, va acompanyar la seva publicació d’una fotografia presa pels membres de ‘La manada’ durant la violació del 2016, en què es reconeixia la víctima sent vexada per José Ángel Prenda, un dels cinc condemnats a 15 anys de presó. Al costat d’aquest fotograma, «particularment degradant», segons apunta el fiscal, que estava inclòs en el sumari del cas i que l’Audiència de Navarra havia prohibit difondre, l’acusat també va publicar les dades personals de la noia, incloent-hi a quina universitat estudiava.

Per culpa del seu article, «la víctima va rebre nombrosos missatges anònims a través d’internet (insults, amenaces, muntatges fotogràfics...), cosa que va afectar el seu estat d’ànim i la seva situació psicològica, patint ansietat generalitzada», assenyala el ministeri públic al seu escrit.

Tudela (Navarra): en investigació

Dos homes i dues dones d’una mateixa família (pare, mare, fill i filla) estan sent investigats al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Tudela (Navarra) per publicar el mateix fotograma de la violació al seu compte de Twitter amb el següent comentari: «(nom de la víctima) practicant un petó negre a un dels denunciats. Nosaltres seguim sense creure-la. Creiem els denunciats i esperem que sigui ella la que acabi a la presó per denunciar falsament». Segons les indagacions de la policia, en el moment de la publicació, el compte de Twitter era utilitzat tant per la parella com pels seus fills.

El seu tuit va ser compartit 47 vegades, marcat com a favorit per 49 usuaris de la xarxa social i va generar 115 comentaris, segons consta en un ofici de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional. Els agents incideixen que, llavors, el compte de Twitter estava obert, per això «qualsevol persona, seguidora o no d’aquest compte, hi podia accedir», i «queda acreditada la finalitat de difusió massiva perseguida pels acusats».

Barcelona: la víctima sol·licita 3 anys de presó per a ell

Éric C.T.G, un exmilitar de 41 anys que viu a Barcelona, amb antecedents i seguidor de la Legió, és un altre dels homes d’aquesta ‘manada’ virtual que investiga la justícia. Sota el títol: «Falten collons, mariconassos» va publicar en un fòrum d’internet una de les imatges de l’agressió sexual. També va difondre el nom i els cognoms de la víctima, el seu DNI, data de naixement, lloc de residència i la universitat en què estudiava.

La víctima demana tres anys de presó i 30 mesos de multa per a ell. La defensa de l’home esgrimeix que l’acusat és consumidor de drogues, però els forenses del jutjat número 6 de Barcelona han conclòs que «no es pot acreditar que estigués sota els efectes de substàncies tòxiques» en el moment en què va realitzar la publicació. El jutge decidirà el seu futur.

Valladolid: Condemnat a 2 anys de presó i investigat per injúries

Un home d’uns trenta anys de Valladolid, d’ideologia ultradretana, també va penjar al seu compte de Twitter el 6 de desembre del 2017 la imatge de la noia sent violada. A més, la va insultar i la va acusar de mentir en la seva denúncia: «La noia presumptament violada per #LaManada ha demanat que no es difongui aquesta imatge perquè potser pensarem que només era una pocavergonya borratxa...». Va ser condemnat a dos anys i un dia de presó pel Jutjat Penal número 4 de Pamplona. Posteriorment, l’Audiència de Navarra va reduir la seva condemna a dos anys, per tant, no va haver d’entrar a la presó.

Sabent-se investigat, el juny del 2019, el noi va publicar a la mateixa xarxa social una vinyeta recreant la violació patida per la víctima i burlant-se’n. També, comentaris com: «¿A la grassa no li ha caigut res per violar oralment l’ullet del gras?». Ben aviat, se celebrarà un judici en què està acusat d’un delicte d’injúries, la víctima demana per a ell 14 mesos de multa.

‘Tour’ de ‘La manada’: Condemnat a 1,5 anys de presó

«Entre l’alcohol i el desenfrenament, cinc homes amb pentinats a l’última moda es troben una noia a la cèntrica plaça del Castillo. Vint minuts després entraven amb ella en un portal a 300 metres de distància i la van agredir sexualment. ¿Què va passar en aquells 20 minuts? ¿On van anar els agressors després? ¿Com els va identificar la policia? ¡Descobreix-ho tot en aquest ‘tour’!. Aquest reclam ha costat a un home de Madrid una pena d’un any i mig de presó.

El desembre del 2018, el condemnat va crear una pàgina web que oferia un ‘tour’ de ‘La manada’, amb un passeig pels llocs que van recórrer els cinc violadors amb la víctima la nit de l’agressió i «calcomanies amb el tatuatge d’El Prenda». La publicació anava acompanyada de la foto dels cinc membres de ‘La manada’ als Sanfermines del 2016 i prometia un «recorregut pels punts clau de la famosa nit» en què van violar la víctima.