Els germans de la dona assassinada per la seva parella a Sant Vicenç de Castellet, que viuen a Argentina, han aconseguit la custòdia de la filla després de demanar a les administracions celeritat en uns tràmits que es podrien allargar molts mesos. La nena té dos anys i actualment està en un centre de menors a Amposta. En el crim masclista, que va tenir lloc el 30 de juliol en una zona d’horts del municipi bagenc, l’home es va suïcidar després de cremar la dona. La parella era argentina i feia cinc anys que s’havia instal·lat a Catalunya.

La família té clar que el procés per aconseguir la tutela s’ha accelerat després d’exigir a les ambaixades argentina i espanyola rapidesa per estar tan aviat com fos possible amb la nena. Un cop la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i l’ens de protecció del menor d’Argentina han culminat els tràmits i han certificat que tot està en ordre, els oncles de la menor han aconseguit la custòdia.

Els germans d’Antonella Orihuela, la víctima, viatjaran aquest cap de setmana a Catalunya per ultimar el procés d’adopció, estar amb la nena i marxar junts cap al país sud-americà. La menor va estar en un primer moment a l’hospital de Manresa, però posteriorment els professionals de la DGAIA la van dur a un centre de menors d’Amposta. «Tenim contacte amb la nena, i sabem que dorm i menja bé», explica a aquest diari un dels germans, Ezequiel Orihuela, que, malgrat el drama familiar, afirma estar content d’haver aconseguit, per fi, reunir-se amb la neboda.

Dies després del crim, els membres de la família argentina es queixaven que ni el consolat argentí a Barcelona ni l’ambaixada espanyola a Buenos Aires s’havien posat en contacte amb ells. Fins i tot van organitzar una concentració en memòria d’Antonella Orihuela i, advertits que el procés d’adopció podria allargar-se un temps indefinit, van reclamar celeritat per obtenir la tutela en un cas excepcional.

Tan bon punt la DGAIA es va fer càrrec de la menor, es va posar en contacte amb la família argentina i van iniciar els tràmits. «Han hagut de venir a casa nostra treballadors socials per constatar que tenim les condicions socials i econòmiques adients per fer-nos càrrec de la nena. També hem hagut de passar avaluacions psicològiques per veure si en som capaços i tot ja està en ordre», explica el germà de la víctima.

Antonella Orihuela es va traslladar a Catalunya amb la seva parella, Adrián Emilio Zanoni, que treballava en dues entitats bancària de Barcelona. Després de viure a la capital catalana, van anar a Terrassa, on residien. La dona havia denunciat la parella per maltractaments feia uns mesos, però com que no havia tingut oportunitat de marxar de casa, encara vivia en el mateix domicili.