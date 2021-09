Cada cap de setmana hi ha botellots al polígon de Navarcles, però aquest diumenge a la matinada, a més, un grup de joves ha protagonitzat bretolades en una gasolinera en construcció. Al matí hi havia tot d’ampolles escampades pel terra i les mànegues dels sortidors fora de lloc. Tot i que hi havia vigilants municipals, no han presenciat el moment exacte en què els joves han provocat els petits desperfectes perquè estaven patrullant a altres zones del municipi.

Les bretolades han tingut lloc passats dos quarts de 4 de la matinada, quan feia mitja hora que els locals d’oci nocturn havien tancat les portes. Fins llavors, els vigilants municipals han fet tasques de control d’accés al municipi, tal i com porten duent a terme els darrers mesos, i a partir d’aquella hora han començat a venir una gran quantitat de cotxes. Fins aquí, l’escena és la mateixa que la d’altres caps de setmana. Finalment, s’hi ha aplegat uns 300 joves amb la intenció de continuar la festa i han fet un botellot a l’entorn de la gasolinera i a l’aparcament de camions, en el mateix polígon. Els veïns, però, s’han posat les mans al cap al matí en veure tanta brutícia a l’emplaçament i les mànegues fora de lloc.

El darrer episodi dels botellots preocupa especialment l’Ajuntament, i l’alcalde del municipi, Josep Maria Feliu, opina que “no és una anècdota sinó un avís”. Per aquest motiu en els propers dies participarà en una reunió amb el responsable dels vigilants municipals i els Mossos d’Esquadra amb la finalitat de trobar solucions a aquest problema dels caps de setmana, que també afecta altres poblacions del Bages.

L’alcalde es pregunta què hagués pogut passar si la gasolinera hagués estat en funcionament i amb els dipòsits plens de fuel. Per aquest motiu considera que s’han de buscar solucions i evitar mals majors. A falta de mesures concretes i a l’espera de la reunió amb la policia i vigilants, l’alcalde opina que cal més vigilància, i és que “amb els nostres vigilants, tot i que algunes matinades hi ha dues patrulles, no en tenim prou si s’hi reuneixen uns 300 joves”, i afegeix que “ni els Mossos donen l’abast”. Feliu afirma que el “toc de queda era un mesura que permetia controlar els cotxes de conductors que no eren del poble”, però ara mateix no hi ha eines per evitar que els joves, vinguin d’on vingui, s’hi puguin desplaçar.