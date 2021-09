Despullat sobre el terra i embolicat en plàstic per a no deixar rastre de les projeccions de sang de les puntades i cops de puny que els seus agressors li propinaven a l'interior d'un domicili del barri de Delícies. Aquesta va ser la situació que va viure un home natural de Barcelona i veí de Saragossa abans que els tres joves que l'havien segrestat i torturat l'obliguessin a gravar l'autoinculpació d'una violació. Malferit va poder fugir i els suposats responsables d'aquesta extorsió acaben de ser detinguts per la Policia Nacional.

Els fets que continua investigant la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó van tenir lloc el passat 11 de setembre, si bé l'arrest d'A. C. M.; E. V. gr. i A. I. R., tots ells espanyols, es va produir aquesta setmana. Va ser la pròpia víctima la que va acudir a la comissaria, acompanyada de la seva mare, per a denunciar no tan sols aquest episodi en que va témer per la seva vida, sinó que també va assenyalar que està patint amenaces des del mes de juny. Fins ara no s'havia atrevit a demanar ajuda. Va assenyalar que al juny va estar retingut tres dies en el mateix domicili, en el número 3 del carrer Eloy Martínez, i que no el van deixar anar fins que la seva mare els va lliurar 250 euros en concepte de rescat. El rapte es va produir quan es trobava en un bar i també va ser apallissat.

Mostra de l'extorsió que està patint és que l'endemà del segrest que li va fer dir prou i en el que el van obligar a dir que havia violat a una jove davant la càmera d'un telèfon mòbil, un dels ara detinguts el va trucar i el va amenaçar amb lliurar la filmació en la Policia Nacional si no li donava 600 euros. No va poder aconseguir res més que 375 euros que va donar en mà a un dels detinguts, segons la denúncia de la víctima a la qual va tenir accés El Periódico d'Aragó. L'home destaca que un dia van arribar a arrencar-li una dent amb un tornavís.

La víctima també va explicar als agents que un dia anava caminant i els tres arrestats el van abordar a l'altura de l'avinguda Madrid i el van empènyer a l'interior d'un portal. Allà li van robar la cartera, les claus del seu domicili i el tabac, mentre l'amenaçaven amb ganivets de cuina. Així, el van obligar a anar fins a casa seva, on es van dividir. Uns es van quedar amb la víctima al portal i altres van pujar al pis i li van regirar tota la casa a la recerca de diners, segons el denunciant.

«No van trobar el que volien així que a punta de ganivet em van portar a casa d'un d'ells i allà van trucar a la meva mare per a exigir-li 1.000 euros si volien veure al seu fill amb vida i van quedar en un lloc», va relatar del denunciant, que va afegir que la seva mare només va poder donar-los 300 euros. Els seus raptors van acceptar la quantitat i li van retornar al seu fill, així com les claus de l'habitatge.

En una altra ocasió van assaltar a la dona quan anava a entrar al seu domicili. Suposadament la van agafar i li van posar un objecte punxant a l'altura del costat mentre li robaven el moneder que portava damunt. Després van sortir corrent.

Aquests episodis van portar a la Policia Nacional a detenir a tres veïns de Saragossa com a suposats autors d'un delicte de segrest, extorsió, amenaces i lesions. I és que la víctima va lliurar diversos comunicats de l'hospital Clínic Lozano Blesa de Saragossa amb els quals va fer constar les ferides que va patir.

Els investigadors mantenen obertes la investigació per a tractar de saber què hi ha darrere d'aquests segrestos i extorsions, ja que el rerefons podria ser un deute per tràfic de drogues.

Els tres joves, assistits pels advocats Olga Oseira i Javier Caja, ja estan en llibertat provisional per ordre del magistrat titular del Jutjat d'Instrucció número 5 de Saragossa.