L’Audiència de Barcelona jutjarà un bagenc acusat d’agredir sexualment i de maltractes a la seva parella. El processat s’enfronta a una pena total de 14 anys i tres mesos de presó i la vista oral del judici està prevista per aquesta setmana.

Segons l’escrit d’acusació de la fiscalia, els fets es remunten al 12 de desembre del 2019, quan l’acusat i la seva parella, que en aquells moments estava embarassada d’uns cinc mesos, van iniciar una relació sexual consentida. No obstant això, en un moment donat, l’acusat la va forçar a fer pràctiques que ella no volia i també li demanava que parés però no li feia cas. A més, cada cop que parava li tibava els cabells. Finalment, l’acusat va acabar donant diversos cops de puny al cap de la dona, la va mossegar i més enllà de la violència física, també la va insultar. Quan va haver acabat tot, ella va poder anar a un centre mèdic on la van atendre de les diferents lesions que li havia provocat l’home.

Arran d’aquests fets, la dona va patir diverses seqüeles físiques i psicològiques, segons el fiscal. A ell el van detenir.

Maltractaments constants

En el seu escrit d’acusació, el ministeri públic també detalla que al llarg de tota la relació, iniciada aproximadament el mes de juny del 2019, l’acusat la va sotmetre-la a actes constants de fustigament, humiliació, menyspreu i desvaloració que li va provocar un estat de nerviosisme i desassossec. Segons recull també l’escrit del ministeri fiscal, l’home es dirigia gairebé cada dia a ella amb un ànim ofensiu i denigrant tot propinant-li insults . A més a més, durant la relació i en el marc de discussions, l’home li hauria donat cops amb objectes que es trobaven al lloc on estaven i també li havia propinat alguna bufetada i empentes, cosa que provocaven una situació de por i nerviosisme. Part d’aquests fets van passar, detalla el ministeri públic, van passar en el mateix domicili que compartia la parella.

L’acusat va ser detingut el 12 de desembre del 2019, el mateix dia de la presumpta violació, i l’endemà jutge en va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança.

Ara, a petició de la fiscalia, l’acusat s’enfronta a un total de 14 anys i tres mesos de presó. D’aquests, 11 són per un delicte d’agressió sexual, dos anys i mig per un delicte de maltractements habituals a la parella i finalment, nou mesos són per una lesió de menor gravetat a la parella.

També demana per l’acusat un període de 10 anys de llibertat vigilada a complir un cop executada una eventual pena de presó i també que se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se a menys de 500 metres de la víctima durant un termini de cinc anys, també posterior a la una eventual condemna a presó.