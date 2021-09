John W. Hinckley Jr., l’home, que va intentar matar el 1981 el president nord-americà Ronald Reagan (1981-1989) quedarà en llibertat sense restriccions el juny del 2022 segons l’acord que van assolir els seus advocats i la fiscalia i que ha sigut acceptat per un jutge federal del districte de Columbia.

El jutge Paul L.Friedman ha confirmat en una vista que aixecarà l'any vinent les fortes restriccions imposades a Hinckley el juliol del 2016, quan va sortir de l’hospital psiquiàtric on va estar internat.

«Si no hagués intentat assassinar el president, li hauria donat la llibertat sense condicions fa molt, molt de temps», ha afirmat Friedman sobre Hinckley, que el 30 de març del 1981, quan tenia 25 anys, va obrir foc contra Reagan a les portes de l’Hotel Washington Hilton, del qual sortia el llavors mandatari conservador després de pronunciar un discurs.

El juliol del 2016, Hinckley va deixar el psiquiàtric després que es determinés que no suposava «un perill ni per a ell ni per a d’altres» i des d’aleshores residia a Williamsburg (estat de Virgínia), a uns 250 quilòmetres de Washington, amb la seva mare, Jo Ann Hinckley, la qual va morir el 30 de juliol passat.

Quan se li va permetre sortir de l’hospital, el jutge va ordenar que Hinckley estigués subjecte a estrictes condicions que incloïen desplaçar-se a Washington una vegada al mes per rebre tractament psiquiàtric.

Als 66 anys

També tenia prohibit tenir armes o drogues i establir contacte amb els familiars de les seves víctimes.

A més, se li van imposar restriccions per a la seva mobilització i per a l’ús d’internet, tot i que l’any passat va obtenir una autorització judicial per difondre música en línia en un compte al seu nom.

Segons els termes de l’acord, Hinckley, de 66 anys, haurà de superar un període final d’observació de nou mesos.

La fiscal federal adjunta Kacie Weston va indicar que el Govern accepta l’acord si Hinckley manté, des d’ara i fins al juny de l’any entrant, la conducta que ha tingut durant aquest temps.

Segons la fiscal, «en aquest moment la pilota és a mans» de Hinckley.

Per atraure l’atenció de Jodie Foster

En l’atemptat del 1981, Hinckley va ferir de gravetat Reagan, que va aconseguir recuperar-se després de rebre un tret a prop del cor.

A més, va ferir el secretari de premsa de Reagan, James Brady, l’agent del Servei Secret Tim McCarthy, que es va abalançar sobre el mandatari per fer d’escut, i el policia Thomas Delahanty.

Hinckley va confessar haver atemptat contra el president per atraure l’atenció de l’actriu Jodie Foster i va ser declarat no culpable el juny del 1982 a causa de la seva alienació mental.

Ronald Reagan va morir el 2004 a l’edat de 90 anys, però els seus fills, Ron Reagan Jr. i Patti Reagan Davis, es van oposar sempre a l’alliberament de Hinckley.