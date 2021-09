Un testimoni que es trobava aquest diumenge al vespre a la zona d’urgències l’Hospital de Sant Joan de Déu va explicar a Regió7 que la víctima de l'apunyalament mortal a la plaça Lladó hi va arribar en un cotxe particular i només acompanyat pel conductor. Un cop allà, segons explica aquest testimoni, entre «quatre o cinc» persones van treure el ferit del vehicle i quan al conductor li van dir que hauria d’haver trucat al 112 i esperar per declarar, va tornar a pujar al vehicle i va marxar ràpidament.

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home de 29 anys per la seva presumpta relació amb la mort a ganivetades d’un home de 55 anys. La víctima, d’origen paraguaià, regentava el bar Nelly, situat al carrer Puigterrà de Dalt i molt a prop d’on es va cometre l’homicidi.

L’agressió va tenir lloc en el marc d’una discussió que s’hauria iniciat al mateix bar i, segons explicaven alguns testimonis, també podria tractar-se d’una disputa familiar, aspecte, però, que no va ser confirmat per fonts dels Mossos d’Esquadra, que investiguen el mòbil del crim. Els fets van tenir lloc cap a un quart d’onze de la nit, i del bar en van sortir corrents la víctima i darrere seu l’agressor. Tot seguit, «entre crits i soroll», una quinzena de persones més van sortir del local i van presenciar la discussió en ple carrer, a la plaça Lladó.

«Atureu-lo, que porta un ganivet», cridava una dona mentre l’agressor anava corrent cap al carrer Verge de l’Alba darrere de la víctima segons explicaven ahir testimonis dels fets. I els crits continuaven: «L’ha apunyalat, l’ha apunyalat», relatava també una persona que va presenciar els fets des de casa seva. Tot seguit van avisar els serveis d’emergències, però abans que hi arribessin la víctima ja havia estat evacuada amb un turisme particular fins a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on va morir poc després.

Just abans de l’homicidi, una dona va alertar que l’agressor es dirigia cap al carrer Verge de l’Alba i que portava un ganivet, explicava una persona que va presenciar els fets. Malgrat l’alerta, ningú el va poder aturar i va acabar clavant l’arma a la víctima. L’agressió es va cometre al pas de vianants que hi ha entre la mateixa plaça i el carrer Verge de l’Alba, on ahir al matí encara hi havia rastres de la sang de la víctima. Segons explicaven alguns veïns de la zona, l’agressor hauria clavat dues ganivetades a l’home.

Després de l’atac, la víctima va ser traslladada en cotxe particular fins a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. El trasllat es va fer en cotxe perquè, segons testimonis, «va passar molta estona» entre l’avís als serveis d’emergències i l’arribada del SEM i dels Mossos d’Esquadra al lloc dels fets. Un cop a l’hospital, els professionals mèdics van intentar salvar-li la vida, però les seves tasques van resultar infructuoses i l’home va morir hores després.

Just després dels fets, els Mossos d’Esquadra van muntar un dispositiu per tal de localitzar i detenir l’autor dels fets. Ja de matinada, es va fer una detenció relacionada amb l’homicidi, sense aclarir si es tracta de l’autor material dels fets. Ahir, el detingut estava a l’espera de passar a disposició judicial. Es tracta d’un home de 29 anys i de nacionalitat colombiana.

Ahir al matí, diversos agents també buscaven a la zona l’arma del crim i més testimonis.

La víctima, de nom Alberto, tenia 55 anys i era originari de Paraguai, país d’on va emigrar ja fa unes quantes dècades. L’home regentava des de finals dels 2020 el bar Nelly, que ahir estava precintat. És precisament al seu establiment on s’hauria originat la baralla que va tenir el fatal desenllaç. Segons assenyalaven ahir alguns veïns, les baralles i discussions a la zona no són estranyes.