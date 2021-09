Els lladres van entrar, aquest cap de setmana en un habitatge del carrer Verge de l’Alba de Manresa. Segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra, el cos policial va ser alertat del robatori per part dels mateixos propietaris del pis, que quan hi van arribar diumenge al vespre es van trobar la porta d’accés forçada. En el marc del robatori amb força, els lladres van sostreure les joies que van trobar al domicili. Els Mossos han obert una investigació per determinar l’autoria dels fets.