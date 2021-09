Un petit incendi al carrer Era d'en Coma de Manresa ha mobilitzat un total de cinc dotacions dels bombers, generant una expectació important a la zona. El foc, que finalment ha estat poc important, s'ha declarat una estona abans de les quatre de la tarda i cap a un quart de cinc, els bombers ja l'han donat per extingit. El foc ha afectat els baixos de l'edifici del número 27 i un cop extingit el foc, els bombers l'han ventilat per treure'n el fum. Una revisió posterior ha descartat que hi hagués danys estructurals a l'edifici.

Extingit un petit incendi als baixos d'edifici del carrer de l'Era d'en Coma de #Manresa (avís 15.55h). Un cop hem apagat i ventilat el fum de la zona, hem revisat l'edifici, descartant afectació estructural.

Hem treballat 5 dotacions #bomberscat. pic.twitter.com/56nzN2W4Dn — Bombers (@bomberscat) 30 de septiembre de 2021