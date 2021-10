El jutjat d'instrucció número 4 de Badalona ha acabat la instrucció i deixa a punt de judici l'alcalde del municipi, Xavier Garcia Albiol, i set persones més per prevaricació urbanística i malversació de fons públics. El cas gira al voltant de la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil sense llicència entre el 2012 i el 2018 en terrenys de titularitat municipal, en concret a la caserna de la Guàrdia Urbana. La causa afecta regidors d'aquell mandat d'Albiol però també el d'Urbanisme de l'època de Dolors Sabater. Ara el jutge dona 10 dies a les parts per formular escrit d'acusació i sol·licitar obertura de judici oral o bé l'arxiu de la causa.

Arran d'una situació de problemes de cobertura mòbil a Badalona, Vodafone va demanar a l'Ajuntament instal·lar una estació base de telefonia, però tot de manera informal. Aquesta instal·lació, remarca el jutge, requeria d'una llicència urbanística i també ambiental. A més, la finca on es va col·locar era un equipament de nova creació de caràcter local i no està permès instal·lar-hi antenes. També calia un expedient patrimonial perquè era de titularitat municipal. Telefònica també va instal·lar una estació mòbil amb autorització verbal de responsables del consistori. Les dues antenes van funcionar de forma ininterrompuda fins al 2018, quan les empreses les van retirar sense que ningú els ho demanés. L'Ajuntament no ha percebut cap ingrés econòmica. L'Oficina Antifrau calcula que hauria deixat de rebre uns 17.000 euros.

A més, les antenes es van connectar al subministrament elèctric de la caserna de la Guàrdia Urbana sense cap cost. Un sindicat del cos es va queixar de la situació al regidor de Seguretat Ciutadana d'aquell moment, que va ocultar la il·legalitat. El sindicat va elevar la queixa a l'alcalde, però no consta que ni ell ni el gerent fessin res. L'escrit apunta que els anys 2016 i 2018, Vodafone es va reunir amb els serveis jurídics per mirar de legalitzar la situació. El regidor d'Urbanisme en època de Dolors Sabater, que tenia la competència, tampoc va fer res per solucionar la il·legalitat.