Un tràiler va quedar encallat en un balcó de la plaça Anselm Clavé de Sant Joan de Vilatorrada. L’accident va provocar alguns danys al balcó. La Policia Local va treballar per retirar-lo i va multar el conductor per no respectar la senyal que que els vehicles de més de 10 tones circulin per la zona urbana del municipi.