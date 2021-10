Un petit incendi als baixos del número 27 del carrer Era d’en Coma de Manresa va generar ahir expectació important a la zona. El foc es va declarar abans de les 4 de la tarda i a 1/4 de 5 els bombers el van donar per extingit. Tot seguit van ventilar l’edifici i una revisió va constatar que no hi havia danys estructurals.