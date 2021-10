La comissió de seguretat de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, que aquesta setmana ha celebrat la seva primera reunió, destaca que la qüestió de la inseguretat és «perceptible a tots els barris de la ciutat».

Tot i això, la comissió puntualitza que la problemàtica és diferent a cada zona. Així, per exemple, a la Mion «es percep la necessitat de veure la policia pels carrers a peu» mentre que del Passeig en destaca les estrebades i intimidacions; del Barri Antic, crits, baralles i robatoris; de la Font dels Capellans, algunes baralles i accions incíviques «greus» mentre que de la plaça Catalunya en destaca cotxes vandalitzats, robatoris en trasters i ocupacions.

També afirma que hi ha dos grups «especialment sensibles i vulnerables respecte la percepció d’inseguretat ciutadana», que són les dones i la gent gran per estrebades, o pors d’anar per segons quins carrers o mirar enrere quan senten sorolls. Aquesta situació, segons la comissió, però, «no és només un problema de la policia» sinó que afecta un ampli ventall de regidories. En aquest sentit, en la reunió es van destacar que hi ha aspectes que van més enllà dels delictes com són les qüestions urbanístiques, de joventut, incivisme, cultura, educació o serveis socials, cosa diu la comissió que «cal analitzar bé».

La comissió té previst reunir-se amb l’alcalde el proper 6 d’octubre.