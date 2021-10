L’alcalde de Vallcebre, Lluís Cadena, és qui va trobar, aquest dijous a la tarda, a Pere Junquera, el veí del municipi que va desaparèixer fa dues setmanes. El va trobar en una bassa del torrent de Cal Rodó. «Vaig anar a fer una volta per la zona, i vaig veure que hi havia una cosa al fons», narra l’alcalde. Cadena explica que els Bombers i Mossos d’Esquadra, amb unitat canina inclosa i també sobrevolant la zona amb drons, van participar en la recerca aproximadament durant una setmana. Dissabte passat van fer una crida i un grup format per una cinquantena de persones va buscar el desaparegut.

A més, es van repartir cartells amb la seva imatge entre boletaires per si anaven per la zona. Des de la desaparició i fins aquest dijous, als veïns del mateix municipi també se’ls demanava que estiguessin alerta per si podien trobar algun indici del desaparegut, fins que finalment aquest dijous, va ser el mateix alcalde qui el va trobar.

Cadena explica que al lloc on va trobar el cos ja hi havien passat amb anterioritat els equips que feien la recerca, però remarca que quan l’havien revisat, arran de la pluja, el nivell de l’aigua era més alt i també més tèrbola, cosa que dificultava notablement la visió del fons.

En un comunicat, l’Ajuntament de Vallcebre «agraïm la tasca feta per Bombers, Mossos i molt especialment a les persones voluntàries del poble i municipis veïns que durant les darreres setmanes heu ajudat a buscar-lo».

El mateix dia de la desaparició, el cotxe del desaparegut va ser localitzat al raval del Portet, una zona muntanyosa amb cases de pagès disseminades. A més a més, en grup especialitzat va entrar a les galeries de la mina de Coll de Padrell per esbrinar si era a dins, però no el va trobar.