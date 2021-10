Mig centenar de persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de Navarcles per condemnar l'agressió homòfoba que va patir ahir a Girona, Bernat Bernabeu, un veí de Navarcles de 20 anys. El consistori ha fet una crida a les xarxes socials per donar suport a l'afectat: "Volem mostrar el nostre rebuig davant de qualsevol agressió per motius de gènere i orientació sexual. I condemnar els actes d'odi i els seus perpetradors. Som diversos, som plurals i tots i totes som vàlides."

Concentració davant l’Ajuntament a les 8, en rebuig a l’agressió homòfoba patida per un veí del municipi la nit passada a Girona.

Més info ▶️ https://t.co/fekfEYC79A#stophomofobia #stopviolence pic.twitter.com/DB373Nbool — Ajuntament de Navarcles (@ajnavarcles) 1 de octubre de 2021

En la concentració, ha estat present el govern municipal i la regidora de la CUP, Nereida Berruezo, ha volgut destacar la "valentia" de Bernabeu per haver denunciat els fets i ha demanat un aplaudiment a tots els assistents.

El navarclí va ser hereu de Navarcles, primer Fadri de Catalunya Central i Hereu de les Comarques Catalanes. També va formar part del Consell de Joves del Navarcles i durant el confinament va ser el presentador del programa de ràdio digital "Els confinats", juntament amb Xènia Sellarès.

Els fets

Els fets van tenir lloc aquesta matinada passada a Girona, durant un botellot al parc de la Devesa, quan un altre jove, de 23 anys i veí de Salt, va preguntar a la víctima quina era la seva condició sexual i posteriorment la va agredir sense cap motiu aparent. Després de denunciar els fets als Mossos, han obert una investigació i han detingut en poques hores el presumpte culpable.

En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Bernabeu ha assegurat que no té por i que continuarà sortint de festa. "No m'espanta", ha subratllat. "No podem fer res més que denunciar per evitar que quedi impune", ha afegit després de presentar la corresponent denuncia als Mossos.