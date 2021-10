El jutjat d'Instrucció 4 de Badalona ha decidit aquest dissabte deixar en llibertat els set detinguts divendres per una presumpta agressió sexual durant la matinada de dijous i arxivar el cas. Segons ha informat el TSJC, després de prendre declaració als detinguts i la denunciant la causa s'ha arxivat perquè la dona no ha ratificat la seva denúncia. A més, la Fiscalia considera que no hi ha indicis d'infracció penal. Tots els detinguts han quedat en llibertat i contra ells no hi ha cap acusació. Divendres, la dona va assegurar als Mossos que dos dels set detinguts l'havien violat i els altres cinc no havien fet res per impedir-ho.

Els set homes van ser arrestats per la Guàrdia Urbana poc després de les 5.30 h en un pis del barri de Llefià, després que un veí advertís que escoltava crits i sorolls. La policia va trobar la dona a terra en estat de xoc.