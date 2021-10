Un motorista ha mort en un accident a la B-431 a Avinyó. L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 49 a l'altura d'Avinyó i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 12.56 h. Per causes que encara s'estan investigant s’ha produït una col·lisió per envestida entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència de l’accident, ha mort el conductor del vehicle de dues rodes. El conductor del turisme ha resultat ferit lleu i ha sigut traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Amb aquesta víctima, són 101 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 37 de les quals motoristes.