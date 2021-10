Els Mossos d’Esquadra van desmantellar el passat 1 d’octubre, una plantació de marihuana en una zona boscosa de Cercs.

A mitjans del mes de setembre es va tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana prop de l’embassament de la Baells, dins del terme municipal de Cercs, situada en una zona boscosa de difícil accés entre el clot de la Teulera i la collada de Gavilans.

Després d’unes primeres investigacions efectuades per agents de la comissaria del Berguedà i la corroboració per part de l’helicòpter dels Mossos, es va constatar que els autors dels fets haurien desbrossat i aplanat dues zones de bosc per instal·lar un cultiu extens de marihuana, aprofitant un ecosistema ideal i l’aigua de l’embassament de la Baells per regar la plantació.

El passat 1 d’octubre es va dur a terme un dispositiu per intentar localitzar els responsables de la plantació on hi van participar agents de la unitat d’investigació i de seguretat ciutadana del Berguedà, de la unitat Aquàtica juntament amb el suport de l’helicòpter dels Mossos.

Per arribar fins a la plantació els agents van necessitar el suport de la unitat Aquàtica per travessar l’embassament i caminar per una orografia escarpada i de difícil accés.

En arribar-hi van localitzar 1.050 plantes de marihuana en diferents estat de creixement distribuïdes en dos camps de cultiu. Per altra banda, s’havien netejat i tallat un numero considerable d’arbres i el sotabosc per crear els camps de cultiu.

Entre aquests camps, en una zona elevada, es va localitzar un embassament artificial on emmagatzemaven l’aigua per regar les plantes. També una cuina feta artesanalment on es denotava que els cultivadors i vigilants de la plantació hi estarien fen vida.

La investigació continua oberta per localitzar els presumptes autors de la plantació de marihuana ja que en el moment en què els agents van accedir-hi no van localitzar a ningú.