La matinada del 26 de setembre un conductor es va presentar a la comissaria dels Mossos de la Jonquera amb el cadàver del seu marit al cotxe. Tornaven d’un viatge a un celler francès quan la víctima, que estava malalta, va perdre la vida, segons ha avançat el ‘Punt Avui’.

El conductor, quan tornava cap a Catalunya i a l’haver travessat la frontera, va buscar una comissaria per informar del que havia passat. Els agents van comprovar que hi havia un home mort i el cas va quedar com una mort natural.

La parella havia anat de viatge a un celler a prop de París i durant el viatge l’estat de salut va empitjorar i al tornar, poques hores abans d’arribar a Catalunya, va morir. En aquest cas, el conductor no ha resultat detingut ni investigat pels fets.

La història recorda la que va passar a l’abril, quan un home va fugir de la policia a la frontera amb el cadàver de la seva parella al seient del copilot. En aquest cas, no obstant, l’home va fugir fins a Bàscara i va acabar detingut per conducció temerària. En aquest cas, també hi havia un tema sentimental darrere. L’home va travessar diversos països després de tornar de Suïssa, d’on era la parella.