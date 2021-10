L’home detingut per l’agressió homòfoba a un jove de Navarcles durant el botellot de la devesa de Girona va quedar en llibertat després de comparèixer davant el jutjat, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A la causa hi ha un altre investigat que serà citat pròximament per l’autoritat judicial. La causa està oberta pels delictes de lesions i odi.

Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres passat l’home, de 23 anys i amb nombrosos antecedents policials, com a presumpte autor de l’agressió.

Segons els Mossos d’Esquadra, el jove va preguntar a la víctima, un noi de 20 anys de Navarcles, per la seva condició sexual i, seguidament, li va etzibar cops de puny i peu. Arran de l’agressió, el jove va quedar inconscient i va haver de ser atès a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Divendres al vespre mig centenar de persones es van concentrar davant l’ajuntament de Navarcles per mostrar-li el seu suport.