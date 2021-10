El cos de Bombers de la Generalitat ha rescatat aquest dilluns al vespre un gos que havia caigut per un barranc d'uns 20 metres a Piera. Segons han informat fonts de Bombers, van rebre l'avís a les 21:17 hores de què un gos havia caigut per un precipici mentre passejava amb el seu propietari per la zona del Pla del Cementiri, a tocar de l'accés amb el carrer Salvador Claramunt del municipi anoienc.

Fins al lloc de l'accident es van desplaçar dues dotacions que, juntament amb la Policia Local, es van encarregar d'efectuar les tasques de rescat. Fonts del servei d'emergència han comentat que un bomber del cos va poder accedir a peu fins al punt on havia caigut l'animal i, després de rescatar-lo sa i estalvi, el van retornar al seu propietari.