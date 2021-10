La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que obligava 25 dones a exercir la prostitució en pisos de cites ubicats a Sabadell, Ullastrell, Sant Andreu de la Barca i Barcelona. La investigació va començar a principis d'aquest any, quan la policia local de Sabadell va tenir coneixement de l'existència d'un establiment a la ciutat que podria estar utilitzant dones víctimes de tràfic i explotació sexual. L'organització disposava d'una extensa xarxa d'habitatges on les víctimes havien d'estar disponibles les 24 hores del dia, sense poder dormir ni descansar, eren controlades amb càmeres de videovigilància i en moltes ocasions no rebien el salari acordat com a forma de càstig i imposició de control.

Els integrants del grup també les obligaven a vendre drogues als clients, com cocaïna, marihuana, viagra i popper. Com a resultat de les investigacions, els agents han realitzat vuit entrades i registres en immobles, han intervingut diferents quantitats de substàncies i potenciadors sexuals, així com dues armes curtes de foc, una escopeta d'aire comprimit, una catana i nombrosa munició. També s'han intervingut 282.000 euros en efectiu, diversa documentació relacionada amb els serveis sexuals que es prestaven, xecs, i resguards d'enviaments de diners, juntament amb material de distribució i venda.

La investigació ha culminat amb l'alliberament de les 25 dones i la detenció de 14 persones com a presumptes autors dels delictes de tràfic d'éssers humans, prostitució coactiva, tràfic d'estupefaents, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal, els quals van ser posats a disposició dels Jutjats de Sabadell, disposant per a dos d'ells presó provisional. L'operació ha comptat amb la participació de la UCRIF (Unitat Contra Xarxes d'Immigració i Falsedat Documental) de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona, UIP (Unitats d'Intervenció Policial) i guies canins, així com la col·laboració de Policia Local de Sabadell.