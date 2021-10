Un centenar de persones es van manifestar ahir a la tarda a Manresa en suport a Rahma, que diu haver estat víctima d’una presumpta violació per part d’un matrimoni manresà, ara fa un mes.

La manifestació, encapçalada amb una pancarta on es podia llegir «no a les violacions» va sortir de Crist Rei i va acabar a la plaça Major on hi va haver paraules de suport a la Rahma. Durant la marxa es van entonar diverses consignes contra les violacions i a favor de la lluita feminista.

Abans de la sortida, a Crist Rei, la mateixa víctima explicava la seva versió dels fets. Narrava que una tarda va anar a veure la dona perquè segons el marit estava deprimida i necessitava parlar. Després s’hi va quedar a sopar. Assegurava que va ser drogada i posteriorment van abusar sexualment d’ella.

Els Mossos d’Esquadra van practicar diverses diligències respecte aquest cas que ara està en mans dels jutjats.