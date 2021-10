L’Ajuntament de Manresa ha obert el procés selectiu per cobrir sis places de la Policia Local. D’aquestes sis, cinc són mitjançant oposició lliure i la sisena està reservada a una dona mitjançant un concurs amb proves de mobilitat horitzontal.

Amb la reserva d’una plaça per a una dona es garantir que hi hagi més presència de dones a la plantilla. A Manresa, el nombre de places reservat per a dones ha de ser proporcional als objectius perseguits i el percentatge mínim no pot ser inferior al 25% de les places convocades, sempre que l’Ajuntament en convoqui més de tres.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 d’octubre. Les persones interessades a accedir a les places de policia per oposició lliure han de tenir 18 anys o més, el títol de graduat escolar, tenir una alçada mínima d’1,60 m (dones) o 1,65 m (homes), tal com estableix la normativa per cobrir a aquest tipus de places, i estar en possessió dels carnets de conduir de la classe A2 i classe B.