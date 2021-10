La seguretat a Manresa s’ha reforçat des d’aquesta setmana amb la incorporació de quatre nous agents a la Policia Local. Aquests efectius, que ja han completat la seva formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), ja exerceixen la seva tasca al cos policial manresà i estan adscrits a la unitat de proximitat i relacions amb la comunitat. Aquesta unitat fa patrullatges per la ciutat i també té encarregades tasques com la resolució de conflictes privats, contactes amb comerços i porta a terme campanyes d’informació, entre d’altres.

Amb la incorporació d’aquests quatre agents -tres homes i una dona- conclou el procés selectiu iniciat ara fa un any i en el qual es van apuntar mig miler de candidats. Els policies que ara s’incorporen són els participants que van guanyar la plaça en el procés i que posteriorment van fer el curs de formació de policia a l’ISPC.

L’arribada dels nous agents coincideix amb una nova convocatòria de places a la policia local. En concret, s’han obert sis places de les quals cinc són mitjançant oposició lliure i una en la modalitat de mobilitat horitzontal (per a policies d’altres administracions). A més, de les cinc places d’oposició lliure, una està reservada a dones. El termini per presentar candidatura per aquest procés ja està obert i finalitza el pròxim 29 d’octubre.

Amb els agents que s’han incorporat aquesta setmana i els del procés ara convocat, el cos policial s’aproparà al cobriment de les 104 places que té previstes. Cobrir tots aquests llocs de treball és l’objectiu que marca per a final de l’actual mandat el regidor de Seguretat Ciutadana Joan Calmet, segons ell mateix explicava en una entrevista publicada dimarts a Regió7.

Interior contractarà 860 Mossos

En un altre ordre de les coses, però també referent a cossos policials, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat avui al Parlament que el Govern català preveu contractar, el 2022, 860 agents de Mossos d’Esquadra. Elena ha indicat que s’iniciaran les proves per poder comptar amb els nous policies i «ajudar» i «estar al costat» de la Policia de la Generalitat per poder-ne garantir el dret a la jubilació anticipada. Elena ha recordat que ja s’han incorporat 680 nous agents i que l’entrada de nou personal s’acompanya amb 400 nous vehicles aquest 2021 però també el 2022 i la resta d’anys. El conseller també ha explicat que abans de l’estiu de 2022 hauria d’arribar la nova uniformitat pels agents «més moderna i preparada per atendre les necessitats».