Els Mossos d’Esquadra han detectat un augment de víctimes en estafes relacionades amb la inversió i transacció de moneda virtual. Les darreres pujades de valor i la seva aparició a mitjans de comunicació han afavorit un increment dels fets delictius. La introducció de criptomonedes com a mitjà de pagament d’aquests fraus dificulta el rastreig i la traçabilitat dels moviments, així com la identificació dels presumptes autors.

El cos policial recomana denunciar davant qualsevol sospita de lloc web que treballi fraudulentament amb aquest tipus de divisa. D’altra banda, els Mossos preparen nous protocols tècnics d’actuació davant de delictes d’aquest tipus per part d’unitats especialitzades. Tradicionalment el seu ús amb finalitats delictives es concentrava en atacs informàtics amb segrest de dades de la víctima a canvi d’un rescat econòmic, o bé sextorsió, pràctica on els estafadors obtenien imatges íntimes de les víctimes amb l’amenaça de publicar-les si no rebien un rescat.