Un regidor del PSC de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental) ha estat posat en llibertat provisional aquest dijous per part del jutjat de guàrdia de Barcelona després de ser arrestat dilluns passat a la capital catalana per atracar a punta de pistola dos homes i robar a un taxista per endur-se el seu vehicle. L'home, a més, hauria estafat amb bitllets falsos dos suposats inversors que volien adquirir criptomonedes. Tot i intentar fugir amb el taxi des del Port Olímpic, va acabar fugint a peu i va ser detingut al barri d'Horta.

El detingut, segons ha avançat 'elCaso' i ha confirmat el PSC, és un regidor del partit, Eduardo Beltran, que ja era conegut per la policia per haver efectuat estafes pel mètode 'rip deal' i per fer-se passar per agent de la Guàrdia Civil. El PSC l'ha suspès de militància i ha traslladat un expedient d’expulsió a la Comissió de Garanties del partit. L'home haurà de comparèixer periòdicament al jutjat, se li ha retirat el passaport i no pot sortir del territori espanyol.

Al voltant de les dues del migdia del dilluns Beltran es va citar amb dues persones a la zona del Moll de Gregal del Port Olímpic de Barcelona per fer una transacció econòmica i de criptomonedes. Durant la negociació, que ja estava pactada, quan els dos homes van treure els diners en metàl·lic, el regidor va treure una arma de foc, va assegurar ser agent de la Guàrdia Civil, mostrant una placa d’aquest cos policial, i va assegurar que treballava per una "unitat de vigilància del criptomercat". L’home els hi va robar els diners --que havien de fer servir per pagar les criptomonedes pactades-- i tres mòbils iPhone que portaven les víctimes.

Després d'aquest robatori, cap a dos quarts de tres, Beltran presumptament va assaltar un taxista, el va fer baixar i es va emportar el cotxe, segons la trucada de la víctima al 112. Després de rebre l’avís, amb la descripció que va donar el taxista, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van iniciar un dispositiu per localitzar el taxi i també l’autor del robatori a punta de pistola. La fugida va durar poc, ja que va estampar el cotxe contra unes pilones de la sortida del pàrquing del Port, va abandonar-lo i va marxar corrent. Els mossos que es van presentar al lloc no el van poder detenir.

Agents de la Guàrdia Urbana van rebre informació sobre l’home que s’havia escapat, amb la descripció per part de les dues víctimes i del taxista, i gràcies a gestions policials, van poder fer seguiment del lladre amb la ubicació en temps real d’un dels dos terminals que havia robat. L’iPhone de les víctimes va portar els policies fins a les instal·lacions del Martinenc, on va ser arrestat

A part de l’arma que havia fet servir en l’assalt, els agents també van trobar al regidor un dels mòbils del conductor del taxi, una placa de Guàrdia Civil i 11.000 euros que va reclamar el taxista.

Diners falsos de l’estafa de les criptomonedes

La troballa d'una gran quantitat de diners -una bossa amb 145.000 euros falsos i 145.000 euros de curs legal- va permetre als Mossos, quan van rebre Beltran per part de la Urbana, relacionar l’home amb les estafes conegudes com a 'rip deal': els estafadors fan creure a les víctimes que tenen alguns béns interessants i que a canvi de diners en efectiu els hi poden entregar. En el cas del Port Olímpic el presumpte estafador volia fer una transacció de criptomonedes pagant amb diners falsos i també rebent diners per part de les víctimes. Quan van treure els diners, ell va fer servir la violència per emportar-se’ls.

Tot i que la investigació està oberta i els Mossos d’Esquadra no han volgut donar molts detalls dels avenços, Beltran ja era conegut de la policia. Ja havia fet aquest tipus d’estafa en altres ocasions i ja estava sent investigat. Es feia passar per guàrdia civil per assaltar les seves víctimes, sabent que portaven diners en metàl·lic. Alhora, com a ganxo per les seves estafes, l’home feia servir grans quantitats de diners falsos, però no falsificats. Utilitzava una varietat de bitllet que es coneix com a facsímil, és a dir, que tenen aparença de reals, però incorpora algun escrit o marca que evidencia que és fals. D’aquesta manera, si és enxampat, la policia no li pot imputar un delicte de falsificació de moneda, sinó només d'estafa, amb penes inferiors.