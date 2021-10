Els Mossos d’Esquadra busquen un pres de Lledoners que ahir, cap a les 10 de la nit, es va escapar de l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa on havia estat traslladat per fer una visita mèdica segons fonts de la policia catalana han confirmat a Regió7.

La policia ha muntat un dispositiu per intentar localitzar-lo. El pres, segons ha pogut saber Regió7, va ingressar a presó a finals de setembre i estava ingressat al mòdul cinc de Lledoners i ahir a la tarda es va dislocar l'espatlla, motiu pel qual va ser traslladat a l'hospital.

El Caso avança que el pres fugat és H. N., de nacionalitat marroquí, i que porta el braç enguixat. També afegeix que la investigació policial treballa amb la hipòtesi que el pres va ser recollit per un cotxe, que va fugir en direcció el Baix Llobregat, on el fugat hi té entorn.