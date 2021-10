El foc que va afectar les comarques de l’Anoia i la Conca de Barberà ha estat l’excepció, a la Catalunya Central, d’una campanya forestal tranquil·la però que es preveia com a molt complicada per la situació d’extrema sequera que hi havia al bosc.

En aquest sentit, Santi Lleonart, cap de la regió d’emergències centre assegura que «ha estat una campanya molt difícil però n’hem sortit molt ben parats». Ho atribueix, bàsicament a què «hi ha hagut un baix nombre d’ignicions en els dies clau», i remarca que malgrat que el risc alt o extrem hi va ser durant tota la campanya, els dies més crítics van ser del 13 al 23 d’agost, amb vent del sud i una humitat molt baixa, a la qual cal afegir-hi la sequera acumulada durant mesos. Aquest risc alt, diu, es va mantenir fins 25 d’agost quan «va haver-hi precipitacions que van escombrar tota la Catalunya Central d’una forma bastant homogènia».

Lleonart destaca que a la regió central (no inclou l’incendi de l’Anoia i la Conca de Barberà perquè va afectar les regions d’emergències de Tarragona i Metropolitana sud) des de principi d’any i fins el 15 de setembre s’han cremat 16 hectàrees, i que l’incendi més important es va produir el 13 de juliol i va acabar cremant 7,5 hectàrees. «Això és una illa a Catalunya i al mediterrani», diu Lleonart que també recorda que «aquests resultats no marquen tendència de res» i insisteix que ha estat fruït de les poques ignicions en dies clau i a les «sortides ampliades». Això vol dir que en les jornades de més risc, en el moment inicial d’un incendi, en comptes de destinar-hi els tres camions, l’helicòpter bombarder i el de comandament que marca el protocol, ja s’hi destinen més unitats, sempre en funció del risc que hi ha aquell dia i també de les dotacions que tenen disponibles.

Respecte el baix nombre d’ignicions, Lleonart remarca que «hi ha molts factors i és difícil de quantificar» però apunta a una major conscienciació de la població, el pla de vigilància de la Diputació de Barcelona, les accions dels Agents Rurals com per exemple els controls en la campanya de sega o el tancament dels accessos en espais naturals en els dies que hi ha un risc més elevat d’incendi.

D’altra banda, l’estiu especialment sec d’aquest 2021 ha arribat després d’un any 2020 en el qual no hi va haver cap gran incendi a la Catalunya Central però les condicions eren molt diferents a les d’enguany perquè es venia d’un hivern amb un règim pluviomètric «excepcional», diu Lleonart.

També afirma que enguany «s’ha fet molt bona feina però no es pot abaixar la guàrdia. L’any que ve la situació de partida serà la mateixa perquè no és una qüestió de fred o calor, o de més o menys efectius, sinó de la gran superfície forestal contínua que tenim a la Catalunya Central i el nul aprofitament que se’n fa, de manera que el problema latent continua».