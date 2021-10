Un home ha mort aquest dimecres a la nit en rebre una ganivetada durant una baralla al Raval de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de l'homicidi. El cos policial va rebre un avís cap a les 22.45 hores d'aquest dimecres per una baralla entre diverses persones al carrer de l'Hospital. En arribar, els agents van trobar una persona ferida per arma blanca.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar la víctima a un centre hospitalari, on va acabar morint. Pocs minuts després, els Mossos van detenir el presumpte autor al voltant del lloc dels fets. El detingut té 59 anys i és de nacionalitat líbia. El cos ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.