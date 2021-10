El Col·legi d’Advocats de Manresa celebra avui a les cinc de la tarda al Museu de la Tècnica de Manresa l’acte solemne en honor al seu patró Sant Raimon de Penyafort. En l’acte es donarà la benvinguda als col·legiats que s’hi han incorporat el 2020 i 2021 i se’ls entregarà la insígnia de bronze del col·legi i se’ls imposarà la toga com a distintiu de la professió. D’altra banda, els membres que celebren els 25 anys d’incorporació al col·legi, els hi serà lliurada la insígnia de plata i s’entregarà la d’or a la col·legiada que ha complert 50 anys com a membre de la institució. En l’acte hi intervindran el degà del col·legi David Casellas, la Presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, M. Eugènia Gay, el secretari general del Departament de Justícia, Joaquim Clavaguera i Vila, i l’alcalde de Manresa Marc Aloy.