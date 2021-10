Agents de la Policia Local de Manresa han obert diligències policials contra dos manresans per com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol i causar problemes, un accident i obstrucció de la via, a la xarxa urbana de Manresa.

Un accident sense ferits

A 1/4 de 5 de la tarda d'aquest dijous el cos policial va rebre l'avís que s'havia produït un xoc entre dos vehicles a Manresa, a l'alçada del carrer Francesc Moragas (número 3). Quan la policia va arribar al lloc dels fets van comprovar que els dos conductors dels vehicles implicats en l'accident havien resultat il·lesos. En aquell moment els agents van realitzar una prova d'alcoholèmia a un dels homes, veí de Manresa de 43 anys, que mostrava clars símptomes de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques. En el test, el manresà va donar un resultat positiu de 0.87 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé quatre vegades més del màxim permès.

Un turisme parat al mig de la carretera

Sis hores més tard, el cos policial ha denunciat un altre conductor per atemptar contra la seguretat viària a la ciutat. Es tracta també d'un veí de Manresa de 59 anys que ha quadruplicat la taxa d'alcoholèmia amb un resultat d'1 mg/l d'alcohol en aire espirat.

Segons informen fonts del cos, agents de la Policia Local han trobat a les 00:30 h d'aquesta matinada un vehicle aturat al mig de l'Avinguda dels Dolors, tallant completament la circulació. Després de realitzar les proves pertinents, la policia ha instruït diligències policials contra l'infractor.