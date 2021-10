Una de les dues víctimes de l'agressió que va tenir lloc a Navarcles la nit de dissabte a diumenge ha mort aquest divendres al matí i els Mossos d'Esquadra investiguen el cas per homicidi.

Els fets van tenir lloc cap a 2/4 de 2 de la matinada de diumenge, quan, segons la policia catalana, un grup de lladres format per entre quatre i sis persones van entrar en una casa de la zona del Llac de Navarcles per robar dues plantes de marihuana. Els inquilins de la casa, però, els van sentir i dos d’ells van sortir per evitar la intrusió. Els assaltants els van colpejar amb pals i estris de jardineria i els dos homes van quedar ferits mentre els agressors fugien.

Els dos ferits van ser traslladats a un centre hospitalari, un d’ells va ser donat d’alta dilluns i l’altre ha mort aquest divendres al matí.

La família, en declaracions a Regió7, ha confirmat durant aquesta setmana que els lladres buscaven plantes de marihuana, però asseguren que a la casa no n'hi havia.

L'Ajuntament de Navarcles lamenta la mort

Un cop coneguda la defunció d'una de les dues víctimes de l'agressió, l'Ajuntament de Navarcles ha difós aquest divendres al vespre un comunicat en el qual afirma que "costa trobar paraules que puguin expressar el dolor que sentim en veure el resultat d'una agressió patida per un veí al nostre municipi".

El consistori diu que ha lluitat i seguirà lluitant "per una societat lliure de qualsevol mena de violència".

"Creiem amb la força de les paraules i la voluntat de la ciutadania per viure en una societat de la qual tothom se senti part i pugui viure i deixar viure en pau", diu el text de l'Ajuntament, que conclou: "Volem fer arribar el nostre condol a la família i amistats, sabem que les nostres paraules no podran alleugerir el seu dolor, però els volem fer arribar el nostre missatge. No esteu sols, ens teniu al costat i estem a la vostra disposició".